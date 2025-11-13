東京・東村山市の渡部尚（わたなべ・たかし）市長が13日までにインスタグラムを更新。訃報が伝えられた同市出身のラッパー、晋平太さんを追悼した。渡部氏は「東村山市民であったラッパーの晋平太さんがお亡くなりなったとの報道が『東村山産業まつり』の最中にありました」と切り出し、「未だに信じらず、これまでSNSに投稿するのをためらっていましたが、彼の生前の東村山市へのご貢献に感謝の気持ちだけは伝えなければと思い、