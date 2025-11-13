¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@atrakugrosso)¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¡ÖDX¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½ver.¡×(500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖDX¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½ver.¡×(500±ß)¡ÖDX¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½ver.¡×¤Ï¡¢¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Ì´¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖËÍ¤È°®¼ê¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã