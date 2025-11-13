物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は10月17日に亡くなった藤原作弥さんを取り上げる。＊＊＊【貴重写真】山口淑子さんの「美し過ぎる1枚」「姉は藤原さんのおかげで救われた」藤原作弥さんは幅広い活躍で知られた。時事通信の記者時代からエッセイストとして評価され、退職後に日本銀行の副総裁を務めた異色の経歴の持ち主だ。中でも1987年に『李