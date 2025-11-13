東京時間10:46現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21327.00（+415.00+1.98%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4190.30（-23.30-0.55%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が反発も時間外で軟調、東京金はNY市場での金先上昇と円安が支え