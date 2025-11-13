USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.175.886.697.04 1MO8.626.176.857.33 3MO8.946.207.617.19 6MO9.116.387.967.32 9MO9.236.548.247.48 1YR9.306.678.427.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.497.557.18 1MO7.938.077.31 3MO8.438.287.18 6MO8.788.727