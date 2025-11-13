【ナイアガラ・オンザレーク＝山本貴徳、傍田光路】カナダ東部オンタリオ州ナイアガラ・オンザレークで開かれていた先進７か国（Ｇ７）外相会合は１２日、２日間の協議を終えて閉幕した。発表された共同声明は、ロシアの侵略を受けるウクライナの「領土一体性と主権を守るための揺るぎない支援」を再確認した。共同声明は、ウクライナにおける「即時停戦が緊急に必要」と強調した。北朝鮮とイランによるロシアへの軍事支援に加