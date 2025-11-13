タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝イベントではもし願い事がかなるなら、という質問が。狩野は「よく取材とかで言われたり、ロケで願いがかなう神社やお寺に行って、お願いした時、昔なんかはで『冠レギュラー番組』とか、『映画の主演』とか