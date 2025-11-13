ロシア初のAIを搭載した人型ロボットがお披露目の場で、まさかの転倒。思わぬアクシデントが話題となっています。ロシア・モスクワで11日にお披露目されたのは、ロシア初のAI人型ロボット「AIDOL」です。AIを搭載することで、自立して稼働し、豊かな表情を作れるのが特徴だということですが、足取りはおぼつかないように見えます。ステージ上で手を上げて観客にあいさつをした次の瞬間…バランスを崩し、まさかの転倒。スタッフが