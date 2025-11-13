時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』が、2026年5月1日（金）に日米同時公開が決定し、世代を超え愛され続ける伝説的名作の再来に胸が高鳴るティザー予告＆ポスターが解禁となった。 『プラダを着た悪魔２』5月1日（金）日米同時公開