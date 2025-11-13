東京ヴェルディの20歳ストライカーが爆発の予感を感じさせる。10月25日のJ1第35節の清水エスパルス戦（０−１）に72分から途中出場したFW白井亮丞は、シャドーのポジションに入り、ライン間でボールを受けて起点になりながらチャンスメーク。守備でも奔走した。その翌日に行なわれた明治大学とのトレーニングマッチでは2ゴールを決めている。「コンディションがかなり良い。どんどんボールを触れて、流れを作れて、周りも見え