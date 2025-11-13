菊水化学工業 [東証Ｓ] が11月13日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比40.8％減の1億8400万円に落ち込み、従来の1.3％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の6億9100万円に対する進捗率は26.6％にとどまり、5年平均の49.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比17倍の5