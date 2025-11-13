中国メディアの界面新聞は11日、韓国について「数百人の学生が試験中に人工知能（AI）を悪用か、教育界でAIをめぐる論争が再燃」とする記事を掲載した。記事はまず、韓国の延世大学の中間試験で数百人の学生がAIを悪用して解答した疑いがあり、大規模なカンニング疑惑が浮上したことを取り上げた。そして、韓国政府は新学期からAIを活用したデジタル教科書の普及を推進しているが、教育界からはデジタル化への過度な依存や学生の読