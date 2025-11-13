MLB公式は12日（日本時間13日）、今季もっとも優れた投手に贈られるサイ・ヤング賞を両リーグで発表。ア・リーグはタイガースのタリク・スクーバル投手が2年連続2回目の受賞、ナ・リーグは23歳の怪物右腕ポール・スキーンズ投手が初受賞を果たした。スキーンズは投票者30名全ての1位票を集めての満票受賞、メジャー史上5番目の若さでの同賞獲得となった。ドジャース