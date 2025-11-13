TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が13日放送のTBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜前11・00）に生出演。第1子妊娠を報告した。今月25日まで仕事は続け、育休に入るという。出産予定日は26年1月末。冒頭、近藤アナは「実は現在、妊娠中でございまして」と報告。「『生活は踊る』自体は今週と来週をもって1回お休みに入らせていただきます」と伝えた。育休は11月26日から、出産予定日は1月末だという。パーソナ