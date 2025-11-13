神奈川県横浜市の路上で警察の職務質問を装って女子大学生にわいせつな行為をしたとして、27歳の建設作業員の男が逮捕されました。警察によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕された建設作業員の小谷亘輝容疑者（27）は去年1月、横浜市旭区の路上で20代の女子大学生（当時19歳）の身体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。小谷容疑者は女子大学生に「警察です」などと声をかけ、職務質問を装って近づき犯行に及ん