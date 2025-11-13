1999年に発生した名古屋主婦殺害事件で、安福久美子容疑者が逮捕された。被害者の夫・高羽悟さんは、容疑者逮捕前に“ある異変”を感じていたという。【映像】26年間逃亡した安福久美子容疑者（69）捜査の潮目が変わったのは2024年4月。新たに赴任した担当の刑事だ。彼は着任の挨拶で「私が来たからには私が解決します」と語った。さらにこう断言したという。「ご主人には申し訳ありませんが、ビラとか撒いてもらってもそこ