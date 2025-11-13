岩手・盛岡市の動物公園では、冬眠期を前にクマが冬眠の準備を始めている。一方で、専門家は「人里に依存したクマは冬眠が遅れる可能性がある」と指摘。また、実験によりクマが苦手なにおい、好むにおいがあることも分かった。動物公園のクマは冬眠準備岩手・盛岡市にある「盛岡市動物公園 ZOOMO」では野生の生態に合わせ、飼育下でもクマに冬眠をさせている。現在、2頭のクマが準備を進めている。1日の餌の量はリンゴやニンジン、