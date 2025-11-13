米造幣局で最後の1セント硬貨が製造された/Justin Sullivan/Getty Images（CNN）米ペンシルベニア州フィラデルフィアにある造幣局で12日、最後の1セント（0.01ドル=約1.54円）硬貨が製造された。1セント硬貨は長い闘病の末、息を引き取った。享年238歳。ブランドン・ビーチ財務官が最後の製造に立ち会った。トランプ大統領は2月、SNSを通じ、製造コストを理由に1セント硬貨の製造停止を造幣局に指示したと明らかにしていた。1セン