11月7日に行われた衆院予算委員会。これに臨むために高市早苗首相（64）は同日午前3時に首相公邸に入り、自身の勉強会に励んでいた。そして、同日午前9時前に始まった委員会で、立憲民主党の黒岩宇洋議員（59）から、明け方に出勤した理由を問われると、高市氏は「（省庁が作成する答弁書が）できあがる時間が概ね3時ということで、3時に公邸に行った」と説明。質疑に先立って、各党の議員が政府に事前に通告する質問が、6日夕方の