サイ・ヤング賞の投票内訳が公表米大リーグ機構（MLB）は12日（日本時間13日）、全米野球記者協会員（BBWAA）の投票によるサイ・ヤング賞を発表。ナ・リーグの最終候補3人に含まれていたドジャースの山本由伸は受賞を逃し、日本人メジャー選手初の快挙とはならなかった。BBWAA公式サイトで投票内訳が公表されており、30人の投票者で1人だけ、山本をトップ5外とした記者がいた。ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズが満