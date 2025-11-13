お得な日本品質を求めて外国人客が殺到！「約７割が外国人のお客さんです。これまでは中国からの方が多かったのですが、最近ではぐっと減って、その代わりに台湾の方が増えた印象です。皆さん“日本で買った”という安心感、ステータスもあるようです。アジア圏の方が中心ですが、近年ではフランス、スペインなど、ヨーロッパからのお客様も目立つようになりました」 そう話してくれたのは、質店の組合による『シッチーのチャ