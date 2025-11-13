クラブが公式発表アルビレックス新潟は11月13日、入江徹監督が2025シーズンをもって退任することを発表。後任の監督については「決定次第お知らせいたします」とした。昨季のルヴァンカップ決勝に進出した新潟は、松橋力蔵監督に代わって樹森大介監督が就任。しかし、6月で降格圏の18位に沈むと、樹森監督の解任を決断し、入江徹コーチが後任を務めた。その後、入江監督は16試合で初勝利を掴めずにJ2降格が決定。直近のリーグ