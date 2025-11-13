2022年4月、北海道・知床半島沖で観光船「KAZU ?（カズワン）」が沈没して乗客乗員20人が死亡し、6人が行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（62）の初公判がきのう（12日）、釧路地裁で開かれた。「知床旅情」加藤登紀子が観光船遭難事故に悲痛の声…名曲誕生の背景に1959年の海難事故桂田被告は罪状認否で「船長に『天候が荒れる前に引き返す』と言われ、それなら大