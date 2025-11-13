Snow Manの目黒蓮（28）が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督）で、主人公・坂本太郎の妻・葵役を女優の上戸彩（40）が演じることが11月11日、発表された。同作は鈴木祐斗氏の人気漫画が原作の実写版。商店を営む元最強の殺し屋・坂本が店に姿を現した敵から家族を守るために戦うバトルアクション。葵はコンビニで働いているところを坂本に一目惚れされて結婚する明るくて物おじしない女性。現在は一人娘の花と3人