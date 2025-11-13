◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にはチャンピオンズＣへの優先出走権）武蔵野Ｓには、今年のフェブラリーＳ勝ち馬のコスタノヴァと昨年の勝ち馬ペプチドナイル、２２年のＮＨＫマイルＣを制したダノンスコーピオンの３頭のＧ１馬が出走予定。データ的にはどうなのか、馬券の参考になる記録を紹介する。◆Ｇ１級勝ち馬（ＪＲＡ＋地方）は過去１０年で３勝過去１０年で延