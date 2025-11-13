MTGは、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の直営三号店となる「ReDアトレ大森店」を、2025年11月19日(水)よりアトレ大森に期間限定でオープンします。駅直結の店舗として、大森駅を利用する方々を中心に、日常のなかで“血行から毎日を元気にする”新しいリカバリー習慣を提案します。 ReDアトレ大森店 オープン日：2025年11月19日(水)※2026年10月30日(金)までの期間限定予定所在地：〒143-0016大田区大森