◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）新弟子らによる前相撲３日目が行われ、天昇山（てんしょうやま・玉ノ井）は関（境川）を下して３勝１敗で終えた。角界最長身の１９７センチを誇る天昇山は３勝目を挙げて一番出世を決め、８日目に新序出世披露を受けて「新序」となり、来年１月の初場所から番付にしこ名が記載される。「やっと（前相撲が）終わりましたね。課題だらけなので。今まで磨いてきたことをや