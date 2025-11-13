俳優の柄本時生（36）と4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（36）が13日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。柄本家は芸能一家として知られている。2人は直筆署名入りの文書をアップ。「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表した。続けて「これからも感謝と