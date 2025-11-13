東方神起ユンホが、初のソロアルバム「I−KNOW」発表の心境を語った。12日に放送された韓国公営放送KBSラジオ番組に出演し、過去に「（ソロ）デビューのタイミングは何度かあった。精力的に活動していた時期に発売しようという提案があった」と明かした。04年に東方神起としてデビューしたユンホは、デビューから21年をへて、今月5日に初めてソロアルバムを発表した。これまでについて「スキル的に、年齢的に“ソロアーティストの