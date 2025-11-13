米国のニューヨーク近代美術館（MoMA）は13日までに、6月6日の初日から10日までの158日間で、実写邦画歴代2位の興行収入（興収）170億円を突破した「国宝」（李相日監督）を上映すると発表した。同美術館の映画部門が、主要スタジオの公開作品や世界のトップ映画祭を精査し、過去12カ月間に製作された影響力のある革新的な映画の中から、時代を超えて愛されるであろう作品を厳選した、毎年恒例の企画「The Contenders」の一環。12