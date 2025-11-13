魚べいの店舗入り口にはデカデカとキャンペーンののぼりが！（筆者撮影）【写真】“90円ラーメン”のビジュアルはこちら！ そのお味やいかに…近年、ラーメン業界ではラーメン1杯「1000円の壁」という言葉が定着した。原材料高、水道光熱費の高騰、人件費上昇。どの要因を取っても値上げは避けがたく、ラーメン専門店では1000円以下で食べられるラーメンが少数派になりつつある。そんななか、全国の回転寿司チェーン「魚べい」が打