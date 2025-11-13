ゲーム配信プラットフォームのSteamを運営するValveが、SteamOS搭載のゲーミングPC「Steam Machine」、ゲームコントローラー「Steam Controller」、そしてスタンドアローン型VRデバイス「Steam Frame」を2025年11月13日に発表しました。いずれも2026年に発売される予定です。Steamハードウェアhttps://store.steampowered.com/sale/hardwareSteam Hardware Announcement - YouTube◆Steam MachineSteam MachineはSteamに対応したゲ