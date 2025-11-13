◆大相撲九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）新弟子らによる前相撲３日目が行われ、第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の旭富士（本名バトツェツェゲ・オチルサイハン、伊勢ケ浜）が３連勝とした。武田（中村）を立ち合いで受け止め、そのまま前に出て寄り切った。順当に一番出世を決めた旭富士は、８日目に新序出世披露を受けて「新序」となり、来年１月の初場所から番付にしこ名が記載される。