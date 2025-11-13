米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席しているアストロズのダナ・ブラウンGMが12日（日本時間13日）、今オフにポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦する日本選手の獲得に積極的な姿勢を示し、今後の日本市場への本格的な参入も宣言した。ア・リーグ西地区の強豪として近年は安定して上位の成績を収めてきたが、今季はマリナーズに敗れ、同地区優勝は4年連続で、プレーオフ進出も8年連続でストップした