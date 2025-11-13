Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで約１時間、練習を公開した。１６日の天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）に向け、ＭＦ佐々木大樹は「少し似た戦い方をしているな、というので一番分かりやすい試合になる。一番負けてはいけない相手なのかなと思う」と気合を入れた。史上２チーム目の３連覇を目指したシーズンだったが、９日のＧ大阪戦で引き分けてリーグ戦優勝の可能性が消滅した。２日間のオフを挟んで始動。ミーテ