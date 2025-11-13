アサヒグループホールディングスは13日、傘下のアサヒビールの10月の販売実績（概算値）を公表し、ウイスキーなども含む酒類の売り上げ金額が前年同月比1割未満の減少にとどまった。ビール類だけの数値は公表を見送った。