タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。【写真】お似合いで可愛すぎる！ピノカチューシャで笑顔を見せるゆうちゃみイベントではラッキーなエピソードを話すことに。ゆうちゃみは、今朝食べたピノから星型が出たそうで「思わず撮ってインスタのストーリーを更新しちゃいました」と笑顔で明かした。一方の狩野は「なんでかわからないんです