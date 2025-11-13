俳優の柄本時生さんと、さとうほなみさんが自身のインスタグラムを更新。結婚したことを公表しました。さとうほなみさんは、「ゲスの極み乙女」のドラマ―、ほな・いこかとしても活動しています。 【写真を見る】【 柄本時生♥さとうほなみ 】結婚を発表「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。」【コメント全文】インスタグラムでは、２人の直筆の署名と共に「私事ではございますが、柄本時生と