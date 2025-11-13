NewJeansが自称した「革命」は、失敗に終わった。【解説】「全員復帰」のNewJeans、待ち受ける“試練”と“償い”K-POP産業の“改革者”を自任した彼女たちが、最終的に白旗を揚げた形だ。所属事務所ADORとの長きにわたる専属契約紛争に終止符を打ち、メンバー全員での復帰を発表した。「専属契約有効性確認訴訟」での1審敗訴判決が、決定的な一打となった。ただ、“2人”と“3人”で分かれた復帰表明は、メンバー間のコミュニケ―