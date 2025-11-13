ILLITのミンジュが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”ミンジュは最近、ILLITの公式インスタグラムを更新し、11月24日にリリースされる新シングル『NOT CUTE ANYMORE』のコンセプトフォトを公開した。公開された写真でミンジュは、蛍光ピンクのヘアカラーにスタイルチェンジした姿を披露。眉の位置で切りそろえられた重めの前髪と鮮やかなショッキングピンクのロング