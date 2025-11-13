百十四銀行 百十四銀行（高松市）は、総務省のテレワーク・ワンストップ・サポート事業の一環として、「選ばれる企業の働き方改革セミナー」を11月26日にハイブリッド開催します。 テレワークなど柔軟な働き方を推進して、若者や女性、子育て世代や介護世代が働ける環境づくりについて解説します。 総務省・地域通信振興課の梅村英史主査がテレワーク関連施策を紹介するほか、昭和女子大