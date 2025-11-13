テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」。（２月２６日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン11月13日】中国黒竜江省はこのほど、世界レベルの氷雪観光リゾートの構築に全力で取り組むためのアクションプラン、「2025〜26年冬季氷雪観光100日行動（25年11月8日〜26年2月28日）」を始動させた。ハルビン市文化広電・観光局の王洪新（おう・こうしん）局長は「亜布力（ヤブリ）国家級スキー観光リゾートは7