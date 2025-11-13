¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê12Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë¥­¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÇòÁÈ¤¬5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºÇ¾å³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£1ÅÙÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤É¤Ø¤Îµ¤¤Å¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¤¤Å¤­¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¤ÎÅêµåÎý½¬¡£