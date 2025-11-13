誕生から50周年を迎えた「モンチッチ」が、サンキューマートとのスペシャルコラボで登場します♡今回のテーマは“原宿っぽカワイイ”。ピンクとパープルを基調に、ガーリーでポップなアイテムが揃いました。トートバッグやソックスなどのファッショングッズから、ヘアバンドやミラーなどのおうち時間にぴったりのアイテムまで、全18種がラインナップ。世代を超えて愛される