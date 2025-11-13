13日朝、埼玉県入間市を通る圏央道で、トラックと軽乗用車などあわせて5台が絡む事故があり、2人が死亡、3人が救急搬送されました。警察などによりますと、13日午前5時半すぎ、圏央道外回りの入間IC付近で、トラック3台と軽乗用車など2台が絡む玉突き事故がありました。この事故で、いずれも軽乗用車に乗っていた40代と50代の男性2人が死亡したほか、男性3人が病院に搬送されたということです。警察は、最初に前方の車両に追突した