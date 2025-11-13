G大阪DF黒川圭介（28）が13日までに自身のインスタグラムを更新。第1子男児誕生を報告した。「ご報告です」と書き出すと、「11月4日に元気な男の子が産まれました」と報告。「10ヶ月間がんばってくれて、命がけで産んでくれた妻に本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とねぎらい、「これから家族で手を取り合ってがんばっていきたいと思います」と抱負を記した。黒川は23年12月に結婚を発表していた。