「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）阪神の糸井嘉男ＳＡが１３日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流した。この日の朝、左手にグローブをはめて颯爽と登場。ファンサービスで観衆を沸かせていた。この日はランチ特打で西純らが登場の予定。熱血指導で“糸井イズム”を伝承する。６日の取材で藤川監督は「糸井に来てもらいますしね。選手たちにとっての指導者というタイプでは選手たちに受け入れやすい」と話し