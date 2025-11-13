米下院での採決を控え議会前で演説する野党民主党議員ら＝12日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会下院は12日、2026年1月30日まで約2カ月半の政府支出を賄うつなぎ予算案を可決した。上院は既に通過しており、トランプ大統領が署名して成立した。過去最長を更新中の政府機関の一部閉鎖は、43日目に解除された。ただ争点の医療保険制度（オバマケア）を巡る与野党対立は解消せず、今後も混乱は避けられそうに