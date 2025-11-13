三重県亀山市の一部地域の水道水が濁っていた問題で、市は水質検査の結果、水道法上の水質基準を大幅に下回ったとして12日、収束宣言を出しました。この問題は、11月1日から、市の南部に位置する阿野田町や菅内町など約2700世帯で水道水が茶色く濁った状態となり各地で給水活動が行われていたものです。亀山市によりますと、濁り水が発生した地域の水道水の水質検査を行ったところ、全ての検査項目について、水道法上の水質基準を