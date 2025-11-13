スポーツの第一線で活躍する人たちの技術に触れてもらおうと、社会人サッカーの最高峰JFLに参戦するアトレチコ鈴鹿クラブが、12日、三重県鈴鹿市の小学校で出前授業を行いました。一流の技術を知ることで様々なスポーツに興味を持ってもらおうと、市内の小中学生を対象に開かれているもので、庄野小学校で行われた出前授業には5年生約30人が参加しました。授業では、アトレチコ鈴鹿クラブの選手5人とコーチが講師をつとめ、子ども